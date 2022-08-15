«На последнем издыхании»: эксперт оценил состояние артиллерии Украины Военный аналитик Матвийчук: состояние артиллерии СБУ плачевно

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Солдаты Вооруженных сил Украины

Состояние артиллерии СБУ плачевно, она находится «на последнем издыхании», заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, российская армия выводит из строя большое количество вражеской артиллерии и уничтожает склады боеприпасов, что ведёт к «снарядному голоду».

Тут надо понимать, что мы потихоньку выводим из строя достаточно большое количество вражеской артиллерии. Также ведется непрерывная работа и по складам боеприпасов. Так что артиллерия противника находится на последнем издыхании, а то, что поставляют западные страны, не способно в корне переломить ситуацию, — заявил Матвийчук.

Ранее Матвийчук объяснил снижение темпов артиллерийского огня со стороны ВСУ. По его словам, Киев целенаправленно снимает артиллерийские подразделения для дальнейшего формирования ударного кулака на Херсонском направлении.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в ближайшее время ВСУ не смогут провести контратаку из-за нехватки оружия и боеприпасов. Он призвал не строить иллюзий и не питать надежд. Министр также добавил, что потребуется время на обучение украинских солдат обращению с предоставленной Западом военной техникой.