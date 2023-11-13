«На покой»: экс-советник Кучмы рассказал, чего ждут бойцы ВСУ от Зеленского Экс-советник Кучмы Соскин: бойцы ВСУ хотят, чтобы Зеленский ушел в отставку

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Нельзя исключать, что военнослужащие ВСУ потребуют отставки главы украинского государства Владимира Зеленского в связи с тяжелой ситуацией в зоне боевых действий, считает экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, обстановка на фронте для Киева стала более сложной после наступления холодов.

Я думаю, что в армейской среде уже все созрело и они хотят, чтобы Зеленский уже все — так сказать, пошел на покой, в отставку. <...> Там [на передовой] наступлений нет, идет тяжелейшая оборона, — заявил Соскин на своем канале в YouTube.

Он добавил, что с наступлением холодного времени года военнослужащие ВСУ в зоне боевых действий стали чаще болеть, ухудшилась логистика, доставка вооружений, снарядов и продовольствия. Эксперт отметил, что ситуация становится все более плачевной для ВСУ, в связи с чем президент Украины и его подчиненные вынуждены биться в истерике.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Владимир Зеленский и военные ВСУ вступили в конфликт. По его словам, причиной раздора стал провал контрнаступления. Политик отметил, что поддерживает мнение главкома ВСУ Валерия Залужного, согласно которому украинский конфликт зашел в тупик.