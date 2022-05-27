На подконтрольной России части Запорожья перестали платить налоги Киеву

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Власти на подконтрольной России территории Запорожской области освободили местный бизнес от уплаты налогов Киеву, сообщил «Интерфаксу» заместитель главы военно-гражданской администрации региона Андрей Трофимов. По его словам, в области сейчас создается своя система налогообложения.

Имеется в виду нулевая ставка налогов на уплату на Украину. Мы ориентируем всех жителей, что пока не выстроена наша внутренняя система налогообложения, обязательных каких-то сборов и платежей, на территории Запорожской области все субъекты предпринимательской и хозяйственной деятельности не уплачивают налоги на территорию Украины, — сообщил Трофимов.

Заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов ранее заявил, что украинские военные базы и другие военные объекты в Запорожской области должны быть переданы Вооружённым силам России. По его словам, переход инфраструктуры в российскую собственность позволит избежать вреда, который может быть нанесён жителям освобождённых территорий со стороны киевского режима.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что представители президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье «находятся на низком старте», обсуждают эвакуацию и вывозят из города самое ценное, что может свидетельствовать о его грядущей сдаче. По его словам, Киев отдаст Запорожье после того, как «Донбасс будет освобождён».