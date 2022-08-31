На побережье Финского залива обнаружили радиацию в воздухе В финском городе Котка обнаружили радиацию в воздухе

Фото: shutterstock.com

Некоторое количество радиоактивных изотопов было обнаружено в воздухе в финском городе Котка, который находится на побережье Финского залива, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Управления по радиационной и ядерной безопасности (STUK) страны. Стоит отметить, что город находится в 70 км от границы с Россией. По данным STUK, радиация не угрожает здоровью людей.

Наблюдаемая радиоактивность не оказывает влияния на окружающую среду или здоровье человека, так как концентрации были очень низкими, — рассказали специалисты.

Они уточнили, что радиоактивные цирконий и ниобий могли попасть в воздух из топлива атомных электростанций Финляндии, России или Швеции во время их техобслуживания. STUK не будет проводить подробное расследование в связи с отсутствием необходимости.

Ранее Европейский союз согласился начать создавать запас медикаментов и защитных средств на случай защиты от химических, ядерных и биологических инцидентов. Это решение было принято на фоне обеспокоенности из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине. В перечень защитной экипировки войдёт оборудование для обеззараживания, а также перчатки, маски и другие предметы для химической, биологической, радиологической и ядерной защиты.