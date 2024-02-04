«Не нужно приглашать на пиво»: Мельник предложил Шольцу увидеться с Путиным Экс-посол Украины предложил Шольцу встретиться с Путиным на нейтральной территории

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Андрей Мельник

Канцлер Германии Олаф Шольц может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на нейтральной территории, заявил бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. По его словам, даже в годы холодной войны лидеры противоборствующих стран проводили переговоры, передает немецкий канал N-tv.

Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным? Возможно, вам не нужно приглашать его прямо сейчас в Германию на пиво или лететь в Москву самому. Но и во время холодной войны были встречи, например в Исландии, — заявил Мельник.

Дипломат уверен, что лидерам государств необходимо искать подход к российскому руководству. По его словам, все страны, а особенно США, Великобритания, Китай, Германия и Бразилия, должны принять меры для того, чтобы конфликт между Россией и Украиной завершился.

Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия была и остается готовой к переговорам с Украиной, но разговаривать ей не с кем. Он напомнил, что Киев сам себе запретил вести переговоры с Москвой. По словам помощника главы государства, Россия никогда не прерывала диалог с Украиной.