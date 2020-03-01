https://static.news.ru/photo/cbcf8b6c-5b9d-11ea-9a92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

После подсчёта 99,99% голосов на парламентских выборах в Словакии побеждает консервативная оппозиционная партия «Обычные люди».

По данным пресс-службы избирательной комиссии Словакии, оппозиция выигрывает с результатом 24,95% голосов. Левоцентристскую правящую партию Smera, которая доминировала на политической сцене более десяти лет, поддержали только 18,6% избирателей.

Победители получают 53 места в парламенте из 150, у социал-демократов — 38 мест. Ещё по 17 мест получили правая партия «Мы — семья» и ультраправая «Народная партия — наша Словакия», сообщает ТАСС.

Ранее президент Путин призвал оппозицию к дискуссии вместо критики. По мнению главы государства, представителям оппозиции следует предъявить россиянам собственное видение будущего страны, а не просто критиковать действующую власть, писал NEWS.ru.