На Парфеноне в Афинах появился российский флаг

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Афинах мужчина забрался на Парфенон и вывесил на его западной части несколько флагов, в том числе российский, сообщает Newsbreak.gr. Отмечается, что на памятнике античной архитектуре также оказались флаги Греции, Израиля, правящей партии «Новая демократия» и флаг с Вергинской звездой — символом Македонии.

По данным издания, инцидент произошел около 10 часов утра по местному времени. Мужчина взобрался по строительным лесам на Парфенон, вывесил флаги, прогуливался по крыше здания и, по версии местных СМИ, собирался покончить с собой. К Парфенону прибыли спасатели и полицейские, которые убедили мужчину спуститься.

Ранее фанаты турецкого футбольного клуба «Фенербахче» принесли на домашний матч первого тура Лиги Европы с киевским «Динамо» маски с изображением президента РФ Владимира Путина и российские флаги.

Болельщики держали атрибутику в руках и выкрикивали пророссийские лозунги. Отмечается, что во время одного из прошлых матчей «Фенербахче» после гола соперника болельщики начали скандировать фамилию российского лидера.