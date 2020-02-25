В Испании выявили третий случай заражения COVID-19. Коронавирус диагностировали туристу из итальянского региона Ломбардия, который приехал отдыхать на Канарские острова.
Мужчину поместили в больницу на юге острова Тенерифе, он находится под контролем медиков. Инфицированный решил пройти тест на наличие вируса нового типа в организме, так как сам является врачом по профессии и нашёл у себя симптомы заражения, в частности, лихорадку. После выявления заболевания постояльцев отеля в муниципалитете Адехе, где остановился итальянец, стали проверять на наличие вируса. В гостинице
Два других пациента с коронавирусом в Испании уже выписаны из больниц,
В Италии от коронавируса умерли семь человек. Все скончавшиеся — пожилые люди, имевшие проблемы со здоровьем. В общей сложности в стране было выявлено более 230 случаев заражения COVID-19, писал NEWS.ru.
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