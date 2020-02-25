https://static.news.ru/photo/0c941c36-57b5-11ea-a036-fa163e074e61_660.jpg Остров Тенерифе Фото: Walter G. Allgöwer/imagebroker.com/Global Look Press

В Испании выявили третий случай заражения COVID-19. Коронавирус диагностировали туристу из итальянского региона Ломбардия, который приехал отдыхать на Канарские острова.

Мужчину поместили в больницу на юге острова Тенерифе, он находится под контролем медиков. Инфицированный решил пройти тест на наличие вируса нового типа в организме, так как сам является врачом по профессии и нашёл у себя симптомы заражения, в частности, лихорадку. После выявления заболевания постояльцев отеля в муниципалитете Адехе, где остановился итальянец, стали проверять на наличие вируса. В гостинице изолировали около 1000 человек.

Два других пациента с коронавирусом в Испании уже выписаны из больниц, отмечает El Pais.

В Италии от коронавируса умерли семь человек. Все скончавшиеся — пожилые люди, имевшие проблемы со здоровьем. В общей сложности в стране было выявлено более 230 случаев заражения COVID-19, писал NEWS.ru.