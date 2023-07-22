На Родосе эвакуировали более двух тысяч человек из-за пожаров

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Греция, Родос

Власти греческого Родоса сообщили об эвакуации свыше двух тысяч человек из-за бушующих на острове лесных пожаров, сообщает EPT-1. Людей перевозили в безопасные места на лодках и катерах. Также сообщается, что пламя охватило отели Lindian Village, Rhodos Village и бутик-отель Hatzilazar Group в населенном пункте Киотари.

Около двух тысяч человек были эвакуированы морем. Согласно заявлению гражданской защиты, эвакуация туристов прошла благополучно, — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос заявил, что остров в течение двух недель находится в условиях сильнейшей жары и в ближайшие три дня ожидается рост температуры, вплоть до 45 градусов по Цельсию, а также усиление ветра при низкой влажности воздуха.

Мы находимся в условиях продолжительной жары уже две недели, и ожидается усиление этих явлений в ближайшие три дня, — сказал он.

Ранее власти Греции приняли решение ограничить доступ в туристические объекты, включая Акрополь, из-за рекордной жары и лесных пожаров. По словам ведущего метеоролога страны Панайотиса Джаннопулоса, достопримечательности будут закрыты в дневное время суток, когда температура воздуха превышает 40 градусов.