На облюбованных россиянами зарубежных курортах начались протесты Turkiye Turizm: в Турции начались протесты против оккупации пляжей отелями

Фото: Mehmet Masum Suer/Keystone Press Agency/Global Look Press

На курортах Турции начались массовые протесты из-за оккупации пляжей отелями и частными организациями, сообщает Турпром. Протестные акции проходят на побережье Эгейского моря в городе Фоча.

По данным издания, пляжные заведения повсюду устанавливают зонтики и шезлонги, препятствуя общему отдыху. В Рабочей партии Турции отметили, что это противоречит конституции страны и праву граждан на свободу передвижения. Там настаивают, что ответственность за незаконный захват пляжей несут местные и центральные власти.

Ранее турецкий парламент принял поправки к закону о гражданской авиации, которые предусматривают ужесточение процедур досмотра пассажиров в аэропортах страны. Согласно новым правилам, сотрудники службы безопасности получат право досматривать личные вещи и электронные устройства пассажиров как при входе в терминал, так и при доступе к зоне посадки. Запрещенные предметы будут изыматься.

До этого тревел-блогер Наталия Ансталь предупредила, что одиноким туристам при поездке в Турцию ни в коем случае нельзя приставать к местным жительницам. В беседе с NEWS.ru турэксперт уточнила, что также парам не стоит выставлять свои отношения напоказ. По ее словам, в Турции слишком яркие проявления чувств считаются нежелательными.