https://static.news.ru/photo/b91c3766-3f7a-11ea-97ad-fa163e074e61_660.jpg БТР-4 «Буцефал» Фото: Прес-служба Національної академії СВ/CC BY-SA 2.0/wikimedia.org

Новые бронетранспортёры украинского производства БТР-4 «Буцефал» пошли трещинами. Об этом сообщил портал Defense Express.

На видео, опубликованном на YouTube, заметны трещины на корпусе боевых машин. Дефекты сварного шва видны невооружённым глазом, отмечено в публикации. В Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова поставил «Буцефалов» Лозовский кузнечно-механический завод. При этом на броне стоит клеймо 85-го военного представительства Минобороны Украины.

Блогер Диана Михайлова в июне 2019 года рассказала, что министерство обороны Украины отказало принимать БТР-4 на эксплуатацию. В качестве причины было указано, финская сталь, из которой они изготовлены, не соответствует ГОСТу времён СССР.

Как писал NEWS.ru, ранее пользователи социальных сетей высмеяли новый бронекатер проекта «Гюрза-М».