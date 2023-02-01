«Выбить преференции»: политолог об отказе Эрдогана видеть Швецию в НАТО Политолог Калачев: Эрдоган хочет получить преференции от США за одобрение вступления Швеции в НАТО

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет выбить себе побольше преференций от США в обмен на одобрение вступления Швеции в НАТО, заявил NEWS.ru политолог Константин Калачев. Он отметил, что турецкий лидер воспринимает все через призму своих личных интересов.

Процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен из-за акций с сожжением Корана в Стокгольме. По словам Калачева, после сожжения Корана у российского посольства в Дании стало ясно, что шведское правительство не имеет к этим акциям никакого отношения.

Эрдогану просто нужен повод, чтобы выбить себе побольше преференций от США как ключевой силы в НАТО. И как только турки получат свое, Эрдоган, например, может заявить, что датским политиком, сжегшим Коран, руководили третьи силы, которые таким образом хотели поссорить Турцию и Швецию, а также внести раскол в Альянс, — заявил Калачев.

Он подчеркнул, что у Турции есть вариант получить преференции и от России, например, раз и навсегда закрыв карабахский вопрос.

Тем более что у Эрдогана на носу выборы, и такие заявления, как «один народ — две страны», «решили вековую проблему Карабаха», очень даже выгодны с его точки зрения, — резюмировал политолог.

Процесс присоединения Финляндии и Швеции к НАТО заметно осложнился из-за инцидента, произошедшего 21 января напротив посольства Турции в Стокгольме. Тогда шведский радикал Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана. Также был сожжен манекен Эрдогана.

Палудан объяснил свой поступок тем, что хочет показать полную свободу слова и демократию.