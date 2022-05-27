Власти Запорожья рассказали о намерении Зеленского сдать город Член ВГА Запорожской области Рогов: Киев готовится сдать Запорожье

Владимир Зеленский / Фото President Of Ukraine/flickr com

Киевские власти готовятся сдать город Запорожье, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, представители президента Украины Владимира Зеленского в областном центре «находятся на низком старте», обсуждают эвакуацию и вывозят из города самое ценное, передаёт РИА Новости.

Запорожье будет освобождено. Это понимают и наши противники. Поэтому сейчас практически в круглосуточном режиме там идет обсуждение по эвакуации. Представители Зеленского в городе уже находятся на низком старте, ищут отступные пути для эвакуации, а также вывозят из города все наиболее ценное, — рассказал Рогов.

По его словам, Киев отдаст Запорожье после того, как «Донбасс будет освобождён». Ранее Рогов сообщал, что под контролем российской армии находится уже две трети Запорожской области, но областной центр всё ещё контролируется Киевом.

Накануне он отметил, что Запорожье «хочет войти в состав России». По словам Рогова, население региона является «абсолютно русским по ментальности» и всё больше жителей выступают за сближение с РФ. Он также предложил передать Москве украинские военные базы, расположенные на территории региона. Рогов исключил возвращение Запорожской области под контроль Киева.