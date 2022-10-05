На неработающей немецкой АЭС в Брунсбюттеле произошла утечка

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

На неработающей немецкой АЭС в Брунсбюттеле в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн 28 сентября произошла утечка во время промывочных мероприятий на линии сброса, передает РИА Новости со ссылкой на заявление немецких властей. В непосредственной близости от места утечки не зафиксировано высокого уровня загрязнения радиоактивными веществами.

На атомной электростанции Брунсбюттель произошла утечка во время промывочных мероприятий на линии сброса 28 сентября 2022 года, — говорится в сообщении.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии.

Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.