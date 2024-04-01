«На молекулы»: на Украине оценили мощность нового оружия России Экс-полковник СБУ Стариков сравнил мощность бомбы ФАБ-3000 с ядерным оружием

Фото: МО РФ

Авиабомбы ФАБ-3000

Новые авиабомбы ФАБ-3000, которые производит Военно-промышленный комплекс России, по мощности сравнимы с ядерным оружием, заявил в интервью YouTube-каналу Politeka Online полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков. По его словам, находящиеся в зоне поражения люди буквально разлагаются на молекулы. Стариков признал, что это оружие сеет страх.

Полторы тонны (взрывчатки) как... Если в кого-то попадет — человек на молекулы разлагается. Кто рядом есть, по крайней мере, километр два-три — барабанные перепонки лопаются. И страх, паника. Вот это самое опасное, что есть. <...> Эта штука очень серьезная, — считает военэксперт.

Стариков выразил уверенность, что ФАБ-3000 будут оказывать влияние на морально-психологическое состояние украинских военнослужащих. Они способны целиком разрушать укрепрайоны. При этом такое оружие разрешено военными конвенциями, отметил экс-полковник СБУ.

Ранее британские СМИ сообщали, что российские войска смогли переломить ход боевых действий в зоне спецоперации благодаря применению бомб типа ФАБ. Данные снаряды позволяют поражать цели на высоком расстоянии, а также укрепленные объекты ВСУ. Кроме того, ВС РФ усиливают господство в воздухе.