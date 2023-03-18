На митинге в Париже против пенсионной реформы задержали более 60 человек BFM: полиция задержала на митинге в Париже против пенсионной реформы более 60 человек

Фото: Michel Euler/AP/TASS

На площади Согласия в Париже в ходе демонстрации против пенсионной реформы задержали свыше 60 человек, сообщает телеканал BFM, ссылаясь на полицию. Ранее во время акции против пенсионной реформы в Париже произошли жесткие столкновения между радикальными участниками и полицией.

В Париже было задержано 61 человек после возникновения напряженности между радикальными протестующими и силами безопасности, — говорится в сообщении телеканала.

По меньшей мере один полицейский получил травмы, его унесли коллеги. Полиция активно применила слезоточивый газ для разгона демонстрации.

На предыдущий день на площади Согласия также прошел митинг против пенсионной реформы, принятой правительством, который полиция разгоняла с использованием водометов.

В минувшую субботу, 11 марта, во Франции прошла седьмая общенациональная забастовка против пенсионной реформы. В МВД республики сообщили, что в демонстрациях по всей Франции участвовали порядка 368 тысяч человек. В Париже в ходе митинга против повышения пенсионного возраста полиция задержала как минимум 32 человека. Задержания происходили по разным причинам, в том числе за ношение оружия и применение насилия.