На месте памятника Освободителям Риги может появиться скейт-парк Мэр Риги Стакис: на месте памятника советским воинам могут построить «Парк будущего»

Фото: Стрингер/ТАСС

Снос памятника Освободителям Риги в Латвии

На месте демонтированного советского памятника Освободителям Риги построят «Парк будущего», который будет приспособлен для занятий спортом, рассказал мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис. По его словам, также планируется открыть на этом месте скейт-парк. В настоящее время процесс демонтажа монумента завершён примерно на 95% — осталось лишь вывезти строительный мусор, пишет EADaily со ссылкой на местные СМИ.

На этом месте в ближайшее время будет построен «Парк будущего», который станет местом, где дети и молодежь смогут заниматься спортом, — заявил градоначальник.

Создание парка, по словам мэра Риги, — это лишь краткосрочный проект, так как окончательного плана насчёт застройки области ещё нет. Более точное представление о том, что появится на месте памятника, представят в ближайшие две недели, уточнил Стакис. Он заявил, что средства на обустройство этой области могут быть заложены в бюджет Риги следующего года, а сам проект, возможно, осуществят до лета 2023 года.

К демонтажу памятника Освободителям Риги подключилась латышская общественность, которая на эти цели пожертвовала €268 385.

Работы по сносу памятника советским воинам-освободителям в Риге начались 23 августа, уже к вечеру были снесены три скульптуры советских солдат, а на следующий день был демонтирован памятник «Родина-мать». В связи с этим российское посольство в Риге направило в МИД Латвии ноту протеста. Действия латвийских властей российские дипломаты назвали вероломными, а также заявили о праве России на ответные меры.