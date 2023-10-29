На Мальте обсудили реализацию «формулы мира» Зеленского Ермак: на Мальте Киев представил пути реализации «формулы мира» Зеленского

Фото: t.me/ermaka2022

На встрече на Мальте Киев вместе с зарубежными партнерами представил пути реализации «формулы мира» президента Владимира Зеленского, сообщил в своем Telegram-канале глава его офиса Андрей Ермак. По его словам, во встрече приняли участие советники по вопросам нацбезопасности и советники по внешней политике 66 государств и международных организаций.

Были рассмотрены конкретные направления формулы мира и наработки по их реализации. Внимание было сосредоточено на пяти ключевых пунктах: «Ядерная и радиационная безопасность», «Продовольственная безопасность», «Энергетическая безопасность», «Освобождение всех пленных и депортированных лиц» и «Восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка», — пояснил он.

Ранее стало известно, что представители КНР отказались принимать участие в октябрьской встрече на Мальте, посвященной вопросам реализации «формулы мира», предложенной руководством Украины. Журналисты сообщали, что отсутствие делегатов из Пекина станет разочарованием для Зеленского, который пытается заручиться международной поддержкой своего проекта.

Первые переговоры по реализации «формулы мира», предложенной Владимиром Зеленским, прошли в конце июня в Копенгагене. Вторую встречу в аналогичном формате провела Саудовская Аравия в Джидде. Москва называет эту формулу «оторванной от реальности».