Опубликовано видео последствий удара по Ладыжинской ТЭС под Винницей

Фото: dtek.com

Ладыжинская ТЭЦ

В Сети опубликовано видео последствий удара по Ладыжинской теплоэлектростанции в Винницкой области. В результате обстрела повреждено энергооборудование, погибших нет, сообщает пресс-служба управляющей компании.

Повреждено энергетическое оборудование станции. К счастью, обошлось без жертв. В настоящее время в целях безопасности на объекте находится критически необходимый персонал. Работники находятся в укрытиях, — говорится в сообщении.

11 октября председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Сумскую, Днепропетровскую области. Также стало известно о взрывах в Одессе и Одесской области, Виннице, Ровно и Кривом Роге.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Затем серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате ракетных ударов по Украине 10 октября погибли 12 человек. Более 80 граждан получили ранения и травмы. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры и связи страны.