На Купянском направлении ликвидирован командир спецназа ВСУ Поддубный: на Купянском направлении ликвидирован подполковник ВСУ Василий Симушин

Фото: МО РФ

Военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы России ликвидировали на Купянском направлении подполковника ВСУ Василия Симушина. По данным военкора, командир погранотряда специального назначения (СпН) участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

На Купянском направлении был ликвидирован командир погранотряда СпН, подполковник Василий Симушин — уроженец Черниговской области, принимавший участие в боевых действиях против республики Донбасса с 2014 года, — написал Поддубный.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что российские войска развивают наступление на Купянском направлении, в частности смогли взять ряд опорных пунктов в районе Лимана Первого. При этом ВСУ перебрасывают на Купянское направление силы, включая западную бронетехнику и иностранных бойцов. В Минобороны РФ данную информацию также не комментировали.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский до этого заявил, что российские штурмовики разгромили пехотную роту ВСУ вблизи населенного пункта Ольшаны на Купянском направлении в зоне СВО. По его словам, украинские военные пытались в ответ провести четыре контратаки, все они были отбиты.