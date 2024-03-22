«На краю пропасти»: бойцы ВСУ обвинили Зеленского в поражениях Элитные подразделения ВСУ обвинили командование и Зеленского в неудачах на СВО

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Элитные подразделения украинских военнослужащих обвинили президента страны Владимира Зеленского и командование ВСУ в будущих неудачах в рамках спецоперации и большой «катастрофе», сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы из Telegram-канала ParaBelum. В этом канале общение ведут бойцы ряда элитных подразделений армии, СБУ и нацбатов.

Ермак, Татаров, Умеров, Зеленский, Сырский — эти парни вас доведут до «победы». Ни одного украинца среди них нет. Я и еще несколько ребят в этой группе пытаемся сказать немногим <...> — мы стоим на краю пропасти, — заявил один из участников беседы.

По его мнению, каждому необходимо «принять решение», становиться ли «мясом» для главкома ВСУ Александра Сырского и какое место он займет в «катастрофе, которая приближается». Участник беседы добавил, что будущий этап противостояния украинская сторона проигрывает. На это указывает отсутствие снарядов, адекватных тактических генералов, позиций и окопов, подчеркнул боец.

Ранее сообщалось, что служащие элитных подразделений ВСУ недовольны перестановками в военном руководстве и всерьез обсуждают свержение Зеленского.