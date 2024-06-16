На конференции по Украине в Швейцарии определили судьбу военнопленных В Швейцарии Россию и Украину призвали к обмену военнопленными

Фото: МО РФ

Россия и Украина должны обменять всех военнопленных, пишет Reuters со ссылкой на проект коммюнике конференции в Швейцарии по урегулированию конфликта. Участники саммита считают, что этот вопрос требует участия как Москвы, так и Киева. Отмечается, что основой для обмена гражданами станет Устав ООН. Кроме того, вернуть на Украину призывают «незаконно перемещенных» детей и задержанных граждан.

Всех военнопленных необходимо освободить путем полного обмена. <...> Мы считаем, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. <...> Устав ООН, включая принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств, может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине, — сказано в проекте.

Конференция по Украине проходит в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Организаторы не пригласили Россию на мероприятие. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя проведение саммита, заявил, что он закончится полным провалом. По его словам, подобные «переговоры» без участия Москвы являются бессмысленными.

Итоговую декларацию по саммиту поддержали 80 государств из 91. К стороне, поддержавшей документ, примкнули США, Швейцария, страны ЕС и Турция. При этом коммюнике не одобрили Саудовская Аравия, Индия и Бразилия, а также Армения, Мексика, Таиланд, ЮАР и ОАЭ.