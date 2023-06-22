На Кипре задержали экс-главу совета директоров банка «Советский» На Кипре за растраты задержали экс-главу совета директоров банка «Советский» Митрушина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший глава совета директоров банка «Советский» Станислав Митрушин был арестован на севере Кипра в связи с уголовным делом о растрате 2,7 млрд рублей из фондов этого банкротившегося финансового учреждения из Петербурга, сообщает местное издание Diyalog. Согласно заявлению кипрской полиции, Митрушин впервые посетил северную часть острова в 2015 году, где он приобрел недвижимость. В 2018 году он уехал, но вернулся позже, используя поддельный албанский паспорт.

В ходе обыска в доме Митрушина были обнаружены два компьютера, пять мобильных телефонов, несколько USB-накопителей, а также более 150 тысяч фунтов и 120 тысяч долларов. Судебное разбирательство над банкиром запланировано на 23 июня.

В России Митрушин обвиняется в уголовном деле о крупном мошенничестве с использованием средств обанкротившегося банка «Советский». Следствие утверждает, что Митрушин вместе с Алексеем Соболевым, бывшим управляющим и партнером юридической компании «Прайм Эдвайс», организовали группу для присвоения имущества банка. В их действия были вовлечены бывший глава банка Андрей Карпов и советник главы банка Кирилл Ласкин. В 2019 году Карпов был осужден по этому делу на три года тюремного заключения.

В 2019 году бывший владелец банка «Советский» и экс-собственник английского футбольного клуба «Портсмут» Владимир Антонов также был отправлен в тюрьму на два с половиной года за выдачу невозвращаемых кредитов. Антонов упомянул участие Митрушина в этих махинациях.

В 2018 году Тверской суд Москвы в отсутствие Митрушина вынес решение об его аресте и объявлении в международный розыск. К моменту его ареста на Кипре, Генеральная прокуратура и МВД России не получали информации о задержании Митрушина.