https://static.news.ru/photo/6f8073d2-6221-11ea-9455-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maria Breue/imagebroker.com/Global Look Press

Два первых случая инфицирования коронавирусом подтверждены на Кипре.

Кипр оставался последней страной Евросоюза, где не было выявлено инфицированных коронавирусом. Официальное заявление о первых случаях заражения COVID-19 Минздрав сделает вечером, сообщает агентство CNA.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысячи пациентов.