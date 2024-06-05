На Кипре опровергли покупку Зеленским местного отеля Лидер турок-киприотов Татар: Зеленский не приобретал отель на севере острова

Фото: Администрация президента Украины

Владимир Зеленский

Информация о покупке президентом Украины Владимиром Зеленским отеля на севере Кипра не соответствует действительности, сообщил РИА Новости лидер турок-киприотов Эрсин Татар. По его словам, владелец недвижимости не подтвердил слухи о приобретении.

Я разговаривал с владельцем Хусейном Оскаром <...>. Он подтверждает, что это неправда, — отметил собеседник издания.

Речь идет о сообщении в турецких СМИ, которое распространил Международный консорциум журналистов-расследователей, согласно которому глава Украины купил за £150 млн (более 17 млрд рублей) отель Vuni Palace в портовом городе Кирения. Заведение известно как одна из крупнейших игровых зон в регионе.

Ранее президент Кипра Никос Христодулидис объявил, что власти страны проверяют информацию о принадлежности Зеленскому отеля в северной части острова — на территории самопровозглашенной ТРСК. В расследовании принимали участие иностранные партнеры.

До этого сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков предположил, что Зеленский купил дачу министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса, потому что сам нацист и нацизм является опорой его политической деятельности. По его словам, это характеризует украинского лидера как беспринципного человека.