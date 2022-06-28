На Кипре не поддержали идею США о запрете на перевозку российской нефти Bloomberg: Кипр не принял идею США о запрете перевозки нефти из России в третьи страны

Фото: IMAGO/Rod Lamkey/CNP/MediaPun/Global Look Press

Джанет Йеллен

Министр финансов Кипра Константинос Петридис не поддержал идею Вашингтона о запрете судам под кипрским флагом перевозить российскую нефть в третьи страны. Об этом он заявил в телефонном разговоре с коллегой из США Джанет Йеллен, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что в Вашингтоне настаивают на том, чтобы Никосия ввела такой запрет для судов под кипрским флагом.

Однако Петридис выразил обеспокоенность по поводу такого шага, учитывая, что многие другие страны не вводят санкции против России, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что Петридис и Йеллен также обсудили возможность установления предела цен на нефть из России, а также смягчение побочных эффектов для глобальной экономики.

Ранее стало известно, что возможность установления верхнего предела цены на нефть из России рассматривает ЕС, сообщила газета Financial Times. Издание отмечает, что таким образом страны ЕС пытаются избежать введения немедленного эмбарго на импорт российских углеводородов и одновременно с этим ударить по доходам Кремля.