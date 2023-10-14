На какие части Украины претендуют Румыния, Польша и Венгрия

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

10 октября румынский сенатор Диана Шошоакэ потребовала от украинского президента Владимира Зеленского уважать румынское меньшинство на Украине и «вернуть территории», соответствующее видео она разместила в соцсети.

Польша, Венгрия и Румыния могут выдвинуть Украине территориальные претензии. Об этом не раз заявляли политики этих стран, настаивающие, что пришла пора «исправить границы», нарушенные вследствие военно-политических событий ХХ века. Подобные претензии только участились после начала специальной военной операции России на территории Украины.

Как пишут европейские СМИ, Румыния до сих пор мечтает о реванше после присоединения Бессарабии и Северной Буковины к СССР в 1940 году — часть этих территорий вошла в современную Украину. Еще в марте нынешнего года в сенате Румынии был законопроект, предполагающий отказ от добрососедских отношений с Киевом и возвращение стране «исконно румынских» земель.

В Будапеште часто публикуют карты, на которых Закарпатье включено в состав Венгрии — эти карты используют на различных мероприятиях, а также в качестве сувениров. В Варшаве, несмотря на декларируемую поддержку Киева, не скрывают планов взять под контроль Западную Украину и тем самым «исправить» границы.