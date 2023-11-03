На Грецию обрушились оползни после землетрясения Proto Thema: землетрясение в Греции спровоцировало оползни на острове Эвбея

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Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал в Греции землетрясение магнитудой 5,2. Сильные толчки ощущались в Афинах, а на острове Эвбея из-за колебаний земной поверхности массово сошли оползни, сообщает местная газета Proto Thema.

По информации издания, в результате природной стихии в некоторых зданиях на острове выбило стекла. Также в одном из продуктовых магазинов обрушился потолок, товары повалило на пол. Предварительно, никто из жителей не пострадал.

В полной готовности находятся все силы гражданской защиты. По приказу коменданта осуществляется патрулирование в регионе, — пишет газета.

По данным EMSC, само землетрясение произошло в 79 километрах к северо-западу от пригорода Афин Перистери с населением 139 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 11 километров.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 было зарегистрировано у побережья Японии, неподалеку от города Гобо, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Сотрудники организации отметили, что очаг залегал на глубине 39 километров. В городе проживает примерно 27,1 тысячи человек. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.