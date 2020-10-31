На греческом острове Самос объявлено чрезвычайное положение на полгода

https://static.news.ru/photo/a81d9486-1b6c-11eb-94de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikos Hadjiiakovou/Xinhua/Global Look Press

Власти Греции объявили чрезвычайное положение на Самосе на полгода из-за землетрясения. Об этом сообщил генеральный секретариат гражданской защиты страны.

Приказом заместителя министра гражданской защиты и управления в кризисных ситуациях Никоса Хардалиаса и решением генерального секретаря гражданской защиты Василиоса Папагеоргиу муниципалитеты Восточного и Западного Самоса объявлены в состоянии чрезвычайной ситуации, — цитирует сообщение РИА Новости.

Власти Греции считают, что введение ЧС необходимо для устранения последствий сильного землетрясения. Оно упрощает принятие решений.

30 октября землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции. Его ощутили и на близлежащих греческих островах. Сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. При этом в Греции погибли два человека, в Турции — не менее 25 и ещё более 800 получили ранения.

Как писал NEWS.ru, главы МИД Турции и Греции Мевлют Чавушоглу и Никос Дендиас поговорили по телефону. Министры пообещали друг другу взаимную помощь после землетрясения в Измире.