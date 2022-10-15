На греческом острове Крит из-за наводнения погиб человек

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Остров Крит, Греция

Один человек погиб в результате наводнения на греческом острове Крит, сообщает Афинско-македонское агентство новостей (AMNA) со ссылкой на местные власти. Причиной катаклизма стали сильные ливни, захлестнувшие остров. По данным агентства, тело 50-летнего мужчины нашли в пригороде Ираклиона.

Мужчина был найден мертвым в пригороде Ираклиона, где проливные дожди в субботу вызвали сильные наводнения, — сказано в сообщении.

Агентство отмечает, что дороги в нескольких островных районах «превратились в реки». Поток воды унес около десяти автомобилей.

Газета Kathimerini пишет, что в результате наводнений несколько человек пропали без вести. Власти Ираклиона остановили работу местного аэропорта Никос Казандзакис.

Издание добавляет, что пожарным удалось спасти женщину из автомобиля, который оказался под водой в районе Лигария Ираклиона. Администрация Ираклиона запросила помощь береговой охраны для поиска пропавших без вести.

Жители плато Лассити получили предупреждение от местных властей об опасных погодных явлениях. Администрация попросила воздержаться от перемещений и следовать указаниям экстренных служб.

В сентябре сильнейшее наводнение обрушилось на Гватемалу. Пользователи социальных сетей написали, что сильный поток сорвал крыши домов, а также перевернул несколько машин. В июле Гватемала уже страдала от непогоды. Тогда наводнения и иные последствия ливней затронули свыше 1 млн человек. Жертвами стихии стали более 20 человек, еще 7 числились без вести пропавшими.