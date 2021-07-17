На греческом острове из-за COVID-19 запретили музыку и ночные прогулки

Музыка в ресторанах и барах попала под полный запрет на греческом острове Миконос, который ежегодно принимает более одного миллиона иностранных туристов. Такое распоряжение из-за роста заболеваемости коронавирусом выпустило Министерство гражданской защиты Греции, сообщает Reuters.

Агентство отмечает , что также теперь ограничены передвижения по острову ночью. До утра находиться на улицах разрешено лишь тем, кто собирается на работу или возвращается с работы, а также людям, которым ночные прогулки рекомендованы по состоянию здоровья.

Действовать временные ограничения на Миконосе будут до 26 июля. Их продление зависит от эпидемиологической ситуации, оценивать которую власти острова будут время от времени.

Ранее стало известно, что туроператор Mouzenidis Travel Greece с конца июня отменил туры россиян в Грецию примерно на €12 млн (порядка 1 млрд рублей). Отмечается, что речь может идти об отмене примерно 17 тысяч путёвок при средней стоимости бронирования в €700. Приём гостей ограничен до конца июля.