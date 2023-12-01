На границе Украины со Словакией и Венгрией застряли 1,6 тысячи грузовиков

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Порядка 1,6 тысячи грузовиков выстроились в очередь на двух пунктах пропуска перед выездом из Словакии и Венгрии, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада». По его словам, проезд заблокирован местными перевозчиками. Подобная ситуация наблюдается в течение последних нескольких недель.

По состоянию на утро сегодня на направлении пункта пропуска «Ужгород — Вышне-Немецке» на границе со Словакией в очередях находится около 600 грузовиков. А на границе с Венгрией напротив пункта пропуска «Тиса» стоят до 1 тыс. грузовых транспортных средств, ожидающих возможности пересечь границу в сторону Украины, — сообщил Демченко.

Причиной очередей стали протесты польских перевозчиков. Из-за волнений в республики водители большегрузов вынуждены въезжать на территорию Украины со стороны Словакии, что приводит к заторам на дорогах. Уточняется, что к протестам польских перевозчиков также присоединились их венгерские и словацкие коллеги.

Ранее издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что скопление грузовиков на границе Украины и Польши может навредить автомобильной промышленности Германии. Помимо прочего, проблемы могут возникнуть в вопросе поставок немецких электрических кабелей.