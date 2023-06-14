На границе России и Латвии заметили очередь из украинцев LSM: на границе с Латвией выстроилась очередь из украинцев, желающих въехать в Россию

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

На границе с Латвией выстроилась очередь из украинцев, которые хотят въехать на территорию РФ, сообщает LSM. По информации портала, на прошлой неделе там заработал пункт помощи людям, желающим вернуться в родные места в новых российских регионах.

LSM отмечает, что в очереди также стоят граждане Молдавии. Один из них рассказал, что некоторые стоят на латвийском пункте пропуска «Виентули» без понимания, как долго еще предстоит здесь находиться.

В пограничной службе предположили, что очереди возникли из-за медленной проверки российской стороной въезжающих. В материале портала сказано, что украинцы подвергаются дополнительным проверкам.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что поток украинцев, прибывающих в страну, опять вырос. По его словам, сейчас в республике пребывает более полутора миллионов граждан Украины.

До этого сообщалось, что отношение жителей Польши к украинским беженцам ухудшается частично из-за того, что многие из них используют русский язык в общении. По словам президента Союза украинцев в Польше Мирослава Скорку, поступает множество звонков от поляков, желавших помочь беженцам, но их отпугивает русская речь.