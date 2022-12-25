На горнолыжном курорте в Австрии около десяти человек попали под лавину

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На горнолыжном курорте Лех-Цюрс в Австрии десять человек попали под лавину, сообщает Kronen Zeitung. По данным издания, спасатели нашли одного человека, получившего ранение. Поиски пропавших продолжаются.

В спасательной операции участвуют около 200 человек с привлечением специально обученных собак. К поискам также привлечены около восьми вертолетов. Сотрудники экстренных служб пытаются найти пропавших с помощью прожекторов.

Мы делаем все, чтобы спасти любителей зимних видов спорта, — заявили в муниципалитете Леха.

Ранее стало известно, что собаки спасли хозяина, у которого случился инсульт прямо во время охоты в Миллеровском районе Ростовской области. Питомцы сутки согревали 72-летнего мужчину на морозе до прихода спасателей. Мужчина пролежал в лесу с 21 до 22 декабря.

В октябре управление МЧС по Камчатке сообщило, что спасатели нашли трех мужчин, потерявшихся в районе Банных источников. Путешественники, ездившие к термальным источникам, задержались по причине плохой дороги, помощь им не потребовалась.