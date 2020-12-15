На главу МВД Украины Арсена Авакова завели уголовное дело о коррупции

https://static.news.ru/photo/692babc4-3eed-11eb-be3c-fa163e074e61_660.jpg Арсен Аваков Фото: arsen.avakov.1/facebook.com

Уголовное дело о коррупции возбудили в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Дело открыто Национальным антикоррупционным бюро Украины по факту возможных злоупотреблений со стороны Авакова и бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Речь идёт о незаконном завладении €62 млн на счетах CityCommerce Bank, открытых в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaft.

Уголовное дело расследуется по факту злоупотреблений сотрудниками CityCommerce Bank при возможном содействии представителей органов госвласти, передаёт портал ukranews.com.

Ранее депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении главы МВД Арсена Авакова. Свои подписи под документом поставили 55 парламентариев, среди них депутаты партии «Голос» и пропрезидентской партии «Слуга народа». Голоса за отставку Арсена Авакова в Раде начали собирать 2 июня.

По словам депутата от «Голоса» Ярослава Железняка, парламент «по собственной инициативе может инициировать увольнение любого члена правительства, даже если речь идёт о таком мощном представителе кабинета министров, как министр внутренних дел».

Аваков был назначен министром внутренних дел в феврале 2014 года. После прихода к власти Владимира Зеленского он сохранил свою должность и продолжил работу даже после отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года, писал NEWS.ru.