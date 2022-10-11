На фронте погиб лидер фанатского движения «Динамо» Киев

Фото: Соцсети

Максим Яловцов

На Украине в ходе спецоперации погиб радикал и лидер фан-движения «Динамо» Киев Максим Яловцов, передает Telegram-канал Readovka со ссылкой на украинские СМИ. Яловцев известен издевательствами в виде звонков семьям русских военных, а также советами любому патриоту Украины прочитать «Майн Камф» (признано в России экстремистским) Адольфа Гитлера и «Моя автобиография» Бенито Муссолини.

О гибели ультраправого лидера фанатского движения киевского «Динамо» сообщают украинские СМИ. По предварительным данным, боевик был убит на фронте, — сообщает Telegram-канал.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что идеи неонацизма есть везде, но ни одна страна не возвеличивает его, кроме Украины, которая возводит его на национальный уровень. Глава государства добавил, что Запад вместо того, чтобы осудить это явление, пытается его использовать против России. Президент России рассказал, что часто дискутирует со своими коллегами, в том числе европейскими, о неонацизме.