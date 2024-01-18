На форуме в Давосе назвали имя настоящего хозяина Украины MK.RU: на Украине все решения принимает Виктор Пинчук, а не Зеленский

На форуме в швейцарском Давосе считают миллиардера Виктора Пинчука настоящим хозяином Украины, пишет MK.RU со ссылкой на аналитиков. По информации издания, именно предприниматель принимает все решения на Украине, а не действующий президент Владимир Зеленский.

Политологи обратили внимание на надпись на «украинском доме» в Давосе, которая гласит «офис президента Украины и фонд Виктора Пинчука». Как считают аналитики, именно Пинчук принимает все решения в стране.

Они отметили, что бизнесмен является богатейшим человеком на Украине и во всем постсоветском пространстве, а также зятем второго президента Леонида Кучмы. Эксперты пишут, что Пинчук преподносился самим Киевом, как судьбоносная для Украины личность.

В ноябре 2023 стало известно, что Пинчук продолжает занимать вторую строчку среди украинских миллиардеров. Главным его активом является инвестиционно-консалтинговая группа EastOne, которая зарегистрирована в Лондоне и владеет трубопрокатной компанией Interpipe и медиахолдингом StarLight Media (телеканалы ICTV, ICTV2, СТБ, «Новый канал»).

Состояние Пинчука оценивается в $1720 млн, и в рейтинге Forbes он оказался лишь на 1434 месте. По данным New Voice, с 2021 года бизнесмен потерял 34% своих активов.