На Евровидении будут применять дроны для видеонаблюдения Полиция Швеции будет использовать дроны для видеонаблюдения на Евровидении

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Шведская полиция решила применять дроны для наблюдения за порядком на полях конкурса песни «Евровидение» в городе Мальме. Правоохранители в пресс-релизе уточнили, что такие меры будут действовать с 4 по 13 мая, передает ТАСС.

В связи с проведением конкурса песни «Евровидение» полиция будет использовать дроны для наблюдения за значительной частью Мальме, — говорится в документе.

Камеры позволят наблюдать за общей картиной ситуации. По мнению правоохранителей Швеции, это поможет быстро пресекать преступные действия.

Телеканал SVT со ссылкой на внутренний отчет полиции об оценке угроз отмечает, что есть вероятность кибератак и террористических нападений. Источник утверждает, что Швеция является «приоритетной целью для агрессивных исламистских террористических организаций». Также подчеркивается необходимость выделить дополнительные ресурсы для наблюдения за возможными протестами против участия Израиля в Евровидении.

Стало известно, какие участники опозорились в рамках конкурса 2022 года. Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru указал на финскую рок-группу The Rasmus. По его мнению, музыканты хотели на Евровидении напомнить о себе.