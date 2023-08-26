На эстонской границе водителя оштрафовали за георгиевскую ленточку Delfi: на границе Эстонии водителя оштрафовали за георгиевскую ленту на €400

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Эстонские пограничники в Нарве оштрафовали на €400 водителя с георгиевской ленточкой на автомобиле, сообщает портал Delfi. По его данным, водитель-эстонец пытался вернуться домой из России.

У ехавшего из России легкового автомобиля, которым управлял 39-летний гражданин Эстонии, на зеркале заднего вида висела георгиевская ленточка. <...> Пограничники оштрафовали водителя на 400 евро, — отмечается в сообщении.

Парламент Эстонии в апреле 2022 года принял закон о запрете использования «враждебной символики», за нарушение статей которого наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1200 евро или ареста. В число «враждебной символики» попали в том числе и георгиевские ленточки.

Ранее адвокат Екатерина Рогачева рассказала NEWS.ru, что при размещении георгиевской ленты необходимо обеспечить ее сохранность, поскольку согласно статьи УК РФ, пресекающей «реабилитацию нацизма», за осквернение символа Победы может быть назначен штраф до трех миллионов рублей либо лишение свободы. Она пояснила, что понятие «осквернение» не имеет четкого определения в законе и регулируется нормами морали и нравственности, которые у каждого должны быть выше норм права.