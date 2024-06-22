На энергообъекте во Львовской области начался пожар Козицкий: энергообъект загорелся во Львовской области

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Объект критической энергоинфраструктуры загорелся во Львовской области в результате взрыва, сообщил глава местной военной администрации Максим Козицкий. Информации о пострадавших пока нет.

При этом воздушную тревогу ночью 22 июня объявляли на всей территории Украины. В нескольких регионах страны прозвучали взрывы.

До этого в Киевской области после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов загорелся промышленный объект. Глава областной военной администрации Руслан Кравченко уточнил, что в регионе работали силы противовоздушной обороны. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

До этого взрыв произошел в городе Запорожье. Подробности инцидента не освещались. Местные власти не делали заявлений о ситуации. Также до сих пор неизвестно, в какой части населенного пункта раздался взрыв, при этом в контролируемых украинской администрацией районах Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Также 14 июня на Украине в Хмельницкой области спасатели все ночь не могли справиться с пожаром на объекте инфраструктуры. Глава областной военной администрации Сергей Тюрин информировал, что возгорание произошло в результате взрывов, но чиновник не уточнил, какой объект горит и где он расположен.