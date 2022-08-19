На дворе — трава, на траве — дрова В Европе началась эпоха энергетического ретро

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Как говорят, история повторяется дважды. Сначала — как трагедия, а потом — как комедия, а то и как фарс. Восемь лет назад, когда на Западе после крымских событий принялись было придумывать разного рода дополнительные антироссийские санкции, Владимир Путин, будучи в Германии, прочитал нашим «заклятым партнерам» небольшую лекцию на тему будущего континентального энергетического баланса. Он высмеял европейские потуги в сфере полного перехода на зеленую энергетику, а также намерения Запада как-то по такому поводу ущемить Россию.

Тогда наш президент выразил удивление сочетанием закрытия атомных электростанций и желания отказаться от надежных поставок российского трубопроводного газа. «А чем топить будете, — поинтересовался он у аудитории, — дровами? Так за ними опять к нам надо, в Сибирь!». Тогда все это выглядело шуткой на фоне множившихся ветряков и целых полей из солнечных батарей. Но действительность иногда бывает поразительнее самых резких и пессимистических прогнозов.

Теперь во многих странах Европейского союза слово «дрова» прочно вошло в местную информационную повестку. Причем в самом прямом сермяжном смысле. В Молдавии, которая ныне порицает Россию за все на свете, параллельно выпрашивая очередную отсрочку по газовым платежам, старики ночуют у дровяных складов, чтобы попытаться купить поленья по более-менее приемлемой цене. Притом, что в одни мозолистые крестьянские руки отпускают не более трех кубометров вожделенных дров.

Ну ладно, Молдавия — беднейшая страна Европы. Но вот даже чуть более благополучные страны, уже получившие входной билет в Европейский союз, Болгария и Венгрия, официально ввели запрет на вывоз древесины, читай — дров, за свои пределы. И это не шутка. Пока старшие товарищи по союзу обсуждают необходимость делиться зимой газовыми запасами, а Польша дерзко заявляет, что ее газ только для нее любимой, под вопросом уже и обмен даже дровами, которые обещают стать главным зимним дефицитом. Ну, а венгры подтвердили свою репутацию непримиримых защитников своих национальных интересов. Вот дрова, известное дело, теплее.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

К слову, уже не первый год усиленно вырубаются леса в Карпатах. И теперь, видимо, украинская часть горной страны еще больше полысеет. К тому же поленья нужны не только Европе, но и самой Украине. Вот и мэр Львова Садовой призывает своих сограждан не отмораживать на зло москалям уши, а, не теряя времени, обзаводиться классическими буржуйками. Понятно, что топить их предполагается не мебелью и не книгами из публичных библиотек, а теми самыми дровами, которые надо успеть нарубить, вопреки предостережениям экологов.

Кстати, об упомянутой Путиным Сибири с ее богатейшей тайгой. Конечно, сами европейцы за дровами туда не отправятся. Но, как выясняется, известные на весь мир чешские производители карандашей Кoh-I-Noor вынуждены значительно поднять стоимость своей продукции, поскольку — внимание — получают нашу древесину через Китай. Такой вот новый способ обхода самостоятельно же введенных санкций. Вот только карандаши на растопку явно пустить не удастся.

Так что зря в Европе не прислушивались к словам Владимира Путина даже в такой щекотливой теме, как переход на отопление дровами. Такое вот нынче энергетическое ретро.