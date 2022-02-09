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Европа

На денежной фабрике во Франции вспыхнул пожар

17:14, 09 февраля 2022
На денежной фабрике во Франции вспыхнул пожар Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Во французском городе Шамальер на фабрике по производству денежных банкнот, принадлежащей Банку Франции, около 10:00 вспыхнул крупный пожар, пострадали 24 человека, сообщили французские СМИ. 4 человека были госпитализированы, по предварительным данным, они получили интоксикацию дымом.

В сети появились кадры пожара, на которых видно, как пожарные пытаются потушить пламя. Сообщается, что в результате пожара никто не погиб, пострадали ли банкноты остаётся неизвестным. Отмечается, что сотрудники экстренных служб боролись с огнём на протяжении более 10 часов.

Местных жителей попросили оставаться дома и закрыть окна. Суммарно на месте работало как минимум 60 отрядов пожарных.

Ранее на металлокаркасном складе в Подмосковье вспыхнул сильный пожар площадью 2250 квадратных метров. Ему был присвоен второй ранг сложности.

В начале февраля пожар с летальным исходом произошёл в жилом доме в американском штате Пенсильвания. В результате инцидента погибли четыре человека и четыре собаки, два человека были госпитализированы.

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