На денежной фабрике во Франции вспыхнул пожар

Во французском городе Шамальер на фабрике по производству денежных банкнот, принадлежащей Банку Франции, около 10:00 вспыхнул крупный пожар, пострадали 24 человека, сообщили французские СМИ. 4 человека были госпитализированы, по предварительным данным, они получили интоксикацию дымом.

В сети появились кадры пожара, на которых видно, как пожарные пытаются потушить пламя. Сообщается, что в результате пожара никто не погиб, пострадали ли банкноты остаётся неизвестным. Отмечается , что сотрудники экстренных служб боролись с огнём на протяжении более 10 часов.

Un riverain a filmÃ© le dÃ©but de l'incendie de la Banque de France de ChamaliÃ¨res. Alex Eisenzammer pic.twitter.com/ZueBxGN5g1 — Catherine Lopes (@lacatch) February 9, 2022

Местных жителей попросили оставаться дома и закрыть окна. Суммарно на месте работало как минимум 60 отрядов пожарных.

Ранее на металлокаркасном складе в Подмосковье вспыхнул сильный пожар площадью 2250 квадратных метров. Ему был присвоен второй ранг сложности.

В начале февраля пожар с летальным исходом произошёл в жилом доме в американском штате Пенсильвания. В результате инцидента погибли четыре человека и четыре собаки, два человека были госпитализированы.