https://static.news.ru/photo/448a82de-4369-11ea-adf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

67 граждан России оказались заблокированы на круизном лайнерев порту итальянского города Чивитавеккья. Всех пассажиров не выпускают на сушу из-за китайской пары, у которой были обнаружены симптомы коронавируса.

Как сообщило Посольство РФ в Италии со ссылкой на судовладельца, туристов обеспечивают едой и всем необходимым.

ÐÐ¾Ð»ÑÑÐµÐ½ ÑÐ¿Ð¸ÑÐ¾Ðº ÑÐ¾ÑÐ³ÑÐ°Ð¶Ð´Ð°Ð½, Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´ÑÑÐ¸Ñ ÑÑ Ð½Ð° Ð±Ð¾ÑÑÑ Ð»Ð°Ð¹Ð½ÐµÑÐ° ÐÐ¾ÑÑÐ° Ð¡Ð¼ÐµÑÐ°Ð»ÑÐ´Ð°. ÐÑ 67 ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº. ÐÐ¾ Ð·Ð°Ð²ÐµÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑÐ´Ð¾Ð²Ð»Ð°Ð´ÐµÐ»ÑÑÐ°, Ð¿Ð°ÑÑÐ°Ð¶Ð¸ÑÑ Ð¾Ð±ÐµÑÐ¿ÐµÑÐ¸Ð²Ð°ÑÑÑÑ Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸ÐµÐ¼ Ð¸ Ð²ÑÐµÐ¼ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼ÑÐ¼. Ð Ð±Ð»Ð¸Ð¶. Ð²ÑÐµÐ¼Ñ Ð½Ð°Ñ Ð´Ð¸Ð¿Ð»Ð¾Ð¼Ð°Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð² Ð¿Ð¾ÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ¾Ð´ÐµÐ¹ÑÑÐ²Ð¸Ñ ÑÐ¾ÑÑÐ¸ÑÐ½Ð°Ð¼ Ð½Ð° Ð¼ÐµÑÑÐµ. @MID_RF — Russian Embassy in Italy (@rusembitaly) January 30, 2020

В ближайшее время в порт для оказания возможного содействия россиянам приедет дипломат.

Как ранее писал NEWS.ru, всем пассажирам запретили покидать лайнер, пока врачи не проведут необходимую экспертизу для выяснения заболевания у туристов из Китая. У пары наблюдаются лихорадка и проблемы с дыханием.