67 граждан России оказались заблокированы на круизном лайнерев порту итальянского города Чивитавеккья. Всех пассажиров не выпускают на сушу из-за китайской пары, у которой были обнаружены симптомы коронавируса.
Как сообщило Посольство РФ в Италии со ссылкой на судовладельца, туристов обеспечивают едой и всем необходимым.
В ближайшее время в порт для оказания возможного содействия россиянам приедет дипломат.
Как ранее писал NEWS.ru, всем пассажирам запретили покидать лайнер, пока врачи не проведут необходимую экспертизу для выяснения заболевания у туристов из Китая. У пары наблюдаются лихорадка и проблемы с дыханием.