На «Азовстали» обнаружили иностранное оружие и форму националистов Российские следователи на территории «Азовстали» в Мариуполе нашли иностранное оружие

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Сотрудники Следственного комитета России начали следственные действия на территории промзоны комбината «Азовсталь» в Мариуполе. На разбитых позициях найдено иностранное оружие и места, где уничтожалась форма националистов, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что следователи уже осмотрели расположения частей батальона «Азов», производственные и административные площади металлургического комбината «Азовсталь». Удалось обнаружить боекомплекты и вооружение иностранного производства, а также запасы продовольствия, разбитые смартфоны, ноутбуки и флеш-карты.

Кроме того, в подземных помещениях выявлены места, где уничтожались униформа, амуниция и вооружение ВСУ, а также полка «Азов».

Ранее стало известно, что глава Минюста ДНР Юрий Сироватко заявил: на территории республики в данный момент находится 2,3 тысячи пленных бойцов ВСУ и «Азова» с «Азовстали». Он уточнил, что за преступления, которые совершали украинские солдаты, им грозит смертная казнь. Сироватко отметил, что окончательный вердикт военнопленным вынесет суд.