На «Азовстали» нашли помещения, где мог располагаться штаб роты боевиков Следователи СК РФ нашли на «Азовстали» помещения, в которых мог быть штаб роты боевиков

Металлургический комбинат «Азовсталь» Мариуполь. Украина / Фото V Ictor/XinHua/Global Look Press

Следователи Следственного комитета Российской Федерации провели осмотр штаба предположительно одной из рот украинских боевиков, прежде скрывавшихся на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Он располагался в одном из бомбоубежищ, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что при его осмотре следователи проверили более пяти комнат. В них скрывались личный состав и офицеры. Также осмотрены ходы сообщения, которыми боевики пользовались для перемещения по территории комбината.

Ранее стало известно, что сотрудники Следственного комитета России начали следственные действия на территории промзоны комбината «Азовсталь». На разбитых позициях найдено иностранное оружие и места, где уничтожалась форма националистов. Кроме того, удалось обнаружить боекомплекты и вооружение иностранного производства, а также разбитые смартфоны, ноутбуки и флеш-карты.