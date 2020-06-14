На акциях протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских

https://static.news.ru/photo/48e868f0-ae44-11ea-8a85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nils Jorgensen/Global Look Press

Скотленд-Ярд назвал число пострадавших полицейских во время субботних протестов в столице Великобритании. Их оказалось 23 человека. Помимо этого, ведомство сообщило о задержании 113 человек.

Всего 113 задержаний было произведено вчера после демонстраций в центре Лондона. Задержания были произведены за ряд правонарушений, таких как нарушение правопорядка, беспорядки с применением насилия, нападение на офицеров полиции, владение оружием, владение наркотиками класса A и пьяные беспорядки, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Активисты из движения Black Lives Matter (BLM) планировали провести в центре Лондона митинг. Однако об этом узнали праворадикалы и футбольные фанаты. Последние направились в центр столицы с целью защитить памятники. К месту сбора прибыла полиция, которую закидали бутылками и банками из-под алкоголя.

Как информировал NEWS.ru, Борис Джонсон возмутился нападением радикалов на полицию в Лондоне.