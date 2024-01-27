«На 200–300 рассчитайся»: офицер ВСУ обматерил солдат и дал им приказ «Военное дело»: офицер ВСУ приказал солдатам «рассчитаться на 200 и 300»

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Telegram-канал «Военное дело» опубликовал видео, на котором офицер ВСУ, активно используя ненормативную лексику, оскорбляет солдат и угрожает им. Судя по кадрам, командир ведет разговор с бывшим студентом и экс-рабочим, обвиняя их в уклонении от мобилизации. В конце ролика он приказывает им рассчитаться «на 200 и 300», то есть на убитых и раненых.

Мне ***** (все равно), сколько вас, ***** (блин), останется, понимаешь? Если не будешь меня слушать, тебе ***** (придет конец). Я и так, ***** (блин), тебя сейчас шатаю. На 200–300 рассчитайся, — говорит командир.

Военкор Семен Пегов ранее сообщил, что российский боец отразил атаку пяти военнослужащих ВСУ. На опубликованных им кадрах видно, как солдат ВС РФ забрасывает противника гранатами. По данным журналиста, видео было снято на Авдеевском направлении.

До этого военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал кадры пораженного опорного пункта ВСУ. Его уничтожили бойцы ВС России группировки «Восток». На кадрах видно разрушенное укрепление, рядом с которым лежат тела убитых солдат.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в Херсонской области экипаж российского танка Т-62М уничтожил с закрытой огневой позиции опорный пункт ВСУ на правом берегу реки Днепр. Корректируемый огонь велся с расстояния около 3 км. Потери противника составили до 15 военнослужащих.