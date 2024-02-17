Украинский президент Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос об изменении призывного возраста. Неудобный вопрос ему задали во время Мюнхенской конференции.

Это вопрос комплексный, сказал Зеленский.

Так он ушел от ответа на вопрос о вероятном изменении призывного возраста и перевел тему на ротацию военнослужащих. Также украинский лидер не смог назвать количество потерь личного состава украинской армии.

Ранее Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о превосходстве Вооруженных сил России над ВСУ и назвал конфликт «несправедливым». Украинский лидер также констатировал, что в итоге живая сила Украины вынуждена сражаться против дальнобойной артиллерии.

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны НАТО не станут отправлять солдат на Украину, так как желают избежать конфликта с Россией. Он отметил, что оборонные способности военно-политического блока должны быть достойными доверия, поскольку «угроза со стороны России реальна». Канцлер Германии добавил, что Европе необходимо увеличить инвестиции в собственную безопасность. 