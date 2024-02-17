Зеленский ушел от ответа на вопрос об изменении призывного возраста

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос об изменении призывного возраста. Неудобный вопрос ему задали во время Мюнхенской конференции.

Это вопрос комплексный, — сказал Зеленский.

Так он ушел от ответа на вопрос о вероятном изменении призывного возраста и перевел тему на ротацию военнослужащих. Также украинский лидер не смог назвать количество потерь личного состава украинской армии.

Ранее Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о превосходстве Вооруженных сил России над ВСУ и назвал конфликт «несправедливым». Украинский лидер также констатировал, что в итоге живая сила Украины вынуждена сражаться против дальнобойной артиллерии.

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны НАТО не станут отправлять солдат на Украину, так как желают избежать конфликта с Россией. Он отметил, что оборонные способности военно-политического блока должны быть достойными доверия, поскольку «угроза со стороны России реальна». Канцлер Германии добавил, что Европе необходимо увеличить инвестиции в собственную безопасность.