«Мясной штурм»: армии Украины предрекли большие потери из-за мобилизации Капрал Гашеткин: ВСУ останутся без профессиональных военных к зиме и понесут большие потери

Фото: МО Украины

Масштабная зимняя мобилизация может привести к большим потерям среди личного состава ВСУ, заявил в Telegram-канале военкора Александра Коца специалист по вооружениям, пишущий под именем Капрал Гашеткин.По его словам, к зиме армия страны также может остаться без профессиональных солдат и офицеров из-за провального контрнаступления.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский ранее заявил, что в стране может быть объявлена масштабная мобилизация, чтобы «довести до ума» затянувшееся контрнаступление. Однако Гашеткин считает, что это не приведет к нужному результату. По его мнению, мобилизованные граждане не имеют боевого опыта, а некоторые из них являются пацифистами, не способными вести бой.

Простой мобилизацией эту проблему (нехватки солдат. — NEWS.ru) не решить. Предоставленные сами себе «зеленые» новобранцы без матерого командира могут только погибнуть в очередном «мясном штурме», — рассказал он.

По словам эксперта, о высоких потерях в Вооруженных силах Украины свидетельствуют многочисленные заявления украинских депутатов. Слова Дубинского о необходимости мобилизации являются одним из таких заявлений, считает он.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук также сомневается, что мобилизация поможет Украине. По его словам, острая нехватка человеческого ресурса ставит крест на любых планах Киева. Украинцы продолжают бежать из страны, не желая вступать в ряды ВСУ, отметил он. В настоящее время на Украине насчитывается около трех млн призывников.