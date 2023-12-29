«Мы все умрем»: помощница Залужного призвала не бояться воевать за Украину Советница Залужного призвала украинцев идти в ВСУ, так как «все равно все умрут»

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Родителям украинских военнообязанных не нужно беспокоиться о том, что их сыновья идут на фронт, заявила внештатная советница главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк в эфире YouTube-канала ISLND TV. По ее словам, смерть «все равно настигнет всех», а военные являются героями и цветом нации.

Не нужна эта истерия. Все равно мы все умрем. Мы все не вечные. Но даже если так произойдет, уйти из жизни достойно — это намного лучше, чем идти по улице и на тебя кирпич упадет, — сказала она.

После этого главком ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram-канале заявил, что внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать что-то от его имени. Генерал отметил, что с 28 декабря консультантов на общественных началах у него нет. Украинские СМИ трактовали эту формулировку как увольнение Мартынюк.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что недавние заявления Залужного о бедственном состоянии украинских войск и фактическом провале контрнаступления ставят президента страны Владимира Зеленского в неудобное положение. По словам бывшего депутата, главком предлагает перейти к обороне, но такое развитие событий будет для украинского лидера равносильно политическому самоубийству.

Ранее Залужный заявил в интервью британскому журналу Economist, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.